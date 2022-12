Princesa tailandesa hospitalizada com problema cardíaco

A filha mais velha do rei da Tailândia foi hospitalizada devido a um problema cardíaco e o seu estado é “estável até um certo ponto”, informou o palácio real nesta quinta-feira.

A princesa Bajrakitiyabha, de 44 anos, perdeu a consciência durante a manhã de quarta-feira, na província de Nakhon Ratchasima, tendo sido inicialmente tratada num hospital local e, depois de ter estabilizado, transferida, de helicóptero, para Banguecoque.

A princesa é filha do rei Maha Vajiralongkorn com a sua primeira mulher, a princesa Soamsawali, de quem se divorciou em 1991, e integra o círculo mais íntimo do monarca desde que este sucedeu, em 2016, ao rei Bhumibol, sendo oficial superior da guarda pessoal do rei.

E, apesar de fazer parte de uma prole de sete, está entre os três filhos que exibem títulos reais. Os outros quatro, os Chudhavajra, Vajaresra, Chakrivajra e Vajravira, do segundo casamento do rei, foram deserdados após o divórcio dos pais.

O rei Vajiralongkorn ainda não nomeou um herdeiro ao trono. E, apesar de o filho do terceiro casamento, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, de 17 anos, ter no seu título a palavra herdeiro, há rumores de que a coroa venha a estar em melhores mãos se for entregue à princesa Soamsawali.

A princesa, que trabalhou com as Nações Unidas e serviu como embaixadora da Tailândia em Viena de Áustria, Liubliana (Eslovénia) e Bratislava (Eslováquia), participava num campeonato de cães de trabalho organizado pelo Exército quando perdeu a consciência, informou o palácio.