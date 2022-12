Maria Francisca de Bragança tem 25 anos e vai casar-se com Duarte de Sousa Araújo Martins. É filha de Duarte Pio e Isabel de Herédia.

A filha de Duarte Pio de Bragança está noiva, anunciou a família, nesta quarta-feira, em comunicado. A data do casamento de Maria Francisca de Bragança e Duarte de Sousa Araújo Martins será anunciada em breve, promete o pai, nas redes sociais.

Maria Francisca de Bragança, de 25 anos, é a filha do meio de Duarte Pio de Bragança, herdeiro presuntivo da coroa portuguesa​​,​ e Isabel de Herédia, com quem o descendente da família real portuguesa se casou em 1995. De acordo com a família real, estudou Comunicação Social e Cultura na Universidade Católica Portuguesa.

O pedido de casamento, avança Duarte Pio, aconteceu em Timor, no início deste mês. Não se sabe, para já, quando irá ocorrer a cerimónia, que se prevê acontecer — tal como o casamento dos pais — no Mosteiro dos Jerónimos. Em 1995, o casamento dos duques atraiu uma multidão a Belém para assistir ao enlace do descendente da realeza.

Foto Maria Francisca com o noivo Duarte DR

O comunicado divulgado avança ainda detalhes sobre o noivo, Duarte Martins, de 30 anos. É advogado, num escritório em Lisboa, com especialização em mercados de capitais e fusões. Além disso, destaca-se, desenvolve trabalho voluntário, tendo sido chefe geral de missões na Faculdade de Direito da Católica, onde, tal como a noiva, também estudou.

Apesar de exibir o título de duquesa de Coimbra, tal como o pai Duarte Pio, Maria Francisca não tem quaisquer funções oficiais. Quando a monarquia foi abolida em 1910, todas as propriedades da família real foram confiscadas e só mais tarde os Bragança regressaram a Portugal para criar uma fundação em nome da casa, dedicada a obras humanitárias.

Duarte Pio é bisneto de D. Miguel I, o conhecido rei português das lutas entre liberais e absolutistas. Com a morte do último rei de Portugal, D. Manuel II, e à falta de descendentes, o pai de Duarte Pio, Duarte Nuno, foi considerado o herdeiro da Casa de Bragança.

A família dos Bragança chegou ao trono português em 1640 com D. João IV, responsável pela Restauração da Independência, e foi responsável pelo governo do país até 5 de Outubro de 1910, data da instauração da República.