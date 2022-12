Festas Antoninas de Famalicão são oficialmente Património Cultural de Portugal

Famalicão celebra a inscrição no inventário nacional do Património Cultural Imaterial: mostra a “importância da romaria enquanto reflexo da identidade da comunidade”.

As Festas Antoninas de Famalicão foram inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, com despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República que oficializa este estatuto.

"As Antoninas são a maior festividade cíclica anual, pública e colectiva do concelho", refere em comunicado a autarquia de Famalicão, realçando a importância desta tradição.

"Envolvem todas as faixas etárias, géneros e estratos sociais", sublinham, considerando que a" confirmação das Antoninas como património cultural" indica a "importância da romaria enquanto reflexo da identidade da comunidade", assim como "o seu valor cultural e social".

A origem destas festas de culto e devoção a Santo António, realça-se, extravasa os limites do concelho: "Envolve cidadãos de dentro e de fora do concelho de Vila Nova de Famalicão." As festas decorrem na cidade, normalmente da primeira semana de Junho até ao dia do santo, dia 13 (que, aliás, é feriado municipal).

Foto Momento das Festas Antoninas CM Famalicão/António Freitas

As Antoninas contam-se entre as “maiores romarias do Norte do país” e, tradicionalmente, afirmam a identidade da terra com um programa onde os costumes seculares andam lado a lado com a cultura contemporânea. Aos manjericos, balões e bailaricos, juntam-se os arraiais, a sardinha assada, a distribuição do pão, o desfile etnográfico, as rusgas, as cascatas, os saltos à fogueira e as marchas, além de momentos mais religiosos como missa e procissão.

O processo para a inscrição começou em 2015, recorda a autarquia de Famalicão, com a adesão deste município ao projecto regional Romarias do Minho, da Associação de Festas de São João de Braga – actualmente integram o projecto "mais de duas dezenas de municípios do Minho", tendo como objectivo "garantir a autenticidade e tipicidade das festas populares" da região.

Além das Antoninas de Famalicão, também a Festa das Rosas de Viana do Castelo e a Semana Santa de Braga estão inscritas no inventário. No site oficial deste já está disponível toda a informação sobre a tradição famalicense.

Esta quinta-feira, além das Antoninas, foi também publicado o despacho relativo à inscrição no inventário nacional do moliceiro e da arte da construção naval da ria de Aveiro.