Aprovadas novas regras para trabalho de estafetas e motoristas em plataformas

Proposta do PS foi aprovada sem alterações, assim como proposta do BE que visa garantir que as novas regras se aplicam ao sector de TVDE.

Depois de vários adiamentos, os deputados do PS e do BE deram luz verde às novas regras que abrem a porta a que os tribunais reconheçam que os estafetas ou motoristas devem ter um contrato de trabalho com as plataformas digitais. As propostas foram aprovadas nesta quinta-feira à noite no grupo de trabalho para discutir as alterações laborais no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

O PS, que tem maioria na Assembleia da República, viu a sua proposta aprovada e deu luz verde a duas propostas da autoria do Bloco de Esquerda, uma das quais visa garantir que as novas regras se aplicam também ao sector dos TVDE (que têm um regime específico).

O artigo 12.º-A agora aprovado, e que foi apresentado durante a tarde pelos socialistas, parte do princípio de que existe um contrato de trabalho quando, “na relação entre o prestador de actividade e a plataforma digital”, se verifiquem alguns (pelo menos dois) dos seis indícios previstos.

Apesar de os deputados socialistas terem reformulado a sua proposta para, no processo de presunção de laboralidade, “dar primazia” à plataforma digital, continua a existir a figura do operador intermédio e, em caso de dúvida, caberá aos tribunais decidir com quem é que o prestador de actividade deverá assinar contrato.

A proposta prevê especificamente que a plataforma digital pode invocar que a actividade é prestada “perante pessoa singular ou colectiva que actue como intermediário da plataforma digital para disponibilizar os serviços através dos respectivos trabalhadores”.

Nessa situação, ou caso o prestador de actividade alegue que é trabalhador subordinado do intermediário, aplicam-se os indícios de laboralidade previstos para as plataformas, “cabendo ao tribunal determinar quem é a entidade empregadora”.

O PS viabilizou dois novos números do artigo 12.º-A propostos pelo BE, um dos quais clarifica que as novas regras de laboralidade se aplicam “às actividades de plataformas digitais, designadamente as que são reguladas por legislação específica relativa a transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma [TVDE]”.

Foi também aprovada uma alteração que prevê que nos casos em que se conclua que a relação laboral com as plataformas deve ser um contrato de trabalho, se apliquem as normas que sejam compatíveis com a natureza da actividade desempenhada, "nomeadamente o disposto em matéria de acidentes de trabalho, cessação do contrato, proibição do despedimento sem justa causa, remuneração mínima, férias e limites do período normal de trabalho, igualdade e não discriminação".

Ainda relacionado com o trabalho em plataformas, os deputados do PS, PCP e PSD viabilizaram a proposta do BE que prevê que a Autoridade para as Condições do Trabalho desenvolva, no primeiro ano de vigência da lei, uma campanha extraordinária de fiscalização do sector das plataformas digitais, elaborando um relatório para ser entregue e debatido na Assembleia da República.