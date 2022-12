A revolta saudável contra o empobrecimento

Há semanas, o Expresso noticiava que, com toda a probabilidade, o PIB per capita da Roménia ultrapassará o de Portugal em 2024. Nesta quinta-feira, uma nota do INE dava conta de que na zona euro há apenas três países com um PIB medido em paridade de poder de compra pior do que o nacional. No primeiro caso, a notícia que confirma o medo de um definhamento inexorável da economia e da competitividade internacional do país deu origem a um saudável debate público. Os novos dados do INE devem acentuá-lo.