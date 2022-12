Vamos visitar o mundo vulcânico de uma lua de Júpiter

É já esta quinta-feira (pelo menos em horário norte-americano): uma sonda da NASA vai passar pelo mundo vulcânico de uma lua de Júpiter, a Io, anunciou a agência espacial norte-americana. Essa visita será feita através de um voo aproximado. E esta será apenas a primeira de uma série de nove dessas aproximações em que se vai obter imagens desse outro mundo do nosso sistema solar. Tudo para conhecermos melhor Io.

O nome da sonda da NASA que fará esta visita a Io é Juno. Chegou a Júpiter em 2016, depois de uma viagem de cinco anos e é um dos poucos veículos destinados a estudar este sistema. Foi apetrechado com dois transmissores para analisar a influência gravítica de Júpiter ou inferir a sua estrutura interna. Também levou um magnetómetro para criar um mapa tridimensional da magnetosfera do planeta, um radiómetro para avaliar microondas ou um detector de partículas para explorar como é que elas interagem com a magnetosfera do planeta.

Uma das suas missões era também conhecer melhor as luas de Júpiter. Voos aproximados já foram feitos nas luas Ganimedes em 2021 e na Europa no início deste ano. “Estamos muito entusiasmados por a missão incluir o estudo das luas de Júpiter. Com este voo aproximado, seremos capazes de ter novas informações muito ricas”, nota em comunicado Scott Bolton, cientista do Instituto de Investigação do Sudoeste (EUA), que participa nesta missão. O investigador refere-se ao novo voo pelo Io.

Esta lua de Júpiter é o lugar mais vulcânico do nosso sistema solar. No próximo ano e meio, será o alvo das atenções de Juno e o voo desta quinta-feira será apenas o primeiro de nove deles. Dois dos voos ficarão a apenas 1500 quilómetros. Virão, por certo, imagens com boa resolução e irão ser desvendadas ou esclarecidas questões sobre este mundo vulcânico. A NASA anunciou que o voo será feito esta quinta-feira, mas ainda sem a indicação da hora.

Já assim tem sido com a aproximação a outras luas. Com a visita a Ganimedes, foram recolhidas provas das interacções do campo magnético desse satélite natural e Júpiter. Ainda nesta lua percebeu-se que a sua superfície se caracteriza ser uma mistura de um solo escuro mais antigo e de um solo mais claro e jovem. Também foram recolhidas informações sobre a estrutura ou temperatura da crosta de gelo de Ganimedes e Europa.

Não é só a NASA que está entusiasmada e sedenta de conhecimento de Júpiter. A Agência Espacial Europeia (ESA) tem planeada a missão Juice, que explorará o planeta Júpiter e as suas luas geladas – Ganimedes, Calisto e Europa. Prevê-se que seja lançada em Abril do próximo ano e vai em busca de vida ou onde esta se possa ter formado no nosso sistema solar.