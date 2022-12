Podcast Desordem Mundial: Este Peru (já) não é para golpes de Estado

​O Peru viveu há dias uma autêntica tentativa de golpe de Estado protagonizada pelo já demitido Pedro Castilho, que contou com a oposição constitucional e robusta do parlamento. É o grande tema de análise no Desordem Mundial desta semana. Fala-se ainda do julgamento dos atentados de Nice de 2016 e do actual escândalo que se abateu sobre o Parlamento Europeu.

