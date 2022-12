Barco com migrantes afunda-se no canal da Mancha. Há várias vítimas

Um pequeno barco com 40 migrantes afundou-se no canal da Mancha, ao largo da costa inglesa, causando várias vítimas, avança a BBC.

Responsáveis dos serviços de emergência britânicos confirmaram o incidente, que terá ocorrido de madrugada, pelas 3h40: várias equipas em barcos e helicópteros foram enviadas para o local e algumas dezenas de pessoas já terão sido resgatadas.

Pequenos barcos com migrantes, muitas vezes de borracha, atravessam regularmente o Canal da Mancha. Apesar do frio dos últimos dias, que torna a viagem ainda mais perigosa, mais de 500 pessoas chegaram à costa inglesa desta forma desde o último fim-de-semana.

No total, mais de 40 mil migrantes atravessaram o Canal este ano — o último passo depois de uma longa viagem que muitas vezes começa no Afeganistão ou Irão.

"Tomei conhecimento do preocupante incidente no Canal esta manhã e estou constantemente a par enquanto as agências respondem", disse a ministra do Interior Suella Braverman.

Um naufrágio no Canal da Mancha em Novembro de 2021 causou a morte a 27 migrantes, no pior acidente do género no Canal.