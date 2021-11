Migrantes morrem afogados a tentar atravessar o Canal da Mancha

Vários migrantes morreram afogados durante a travessia no Canal da Mancha, esta quarta-feira, quando tentavam chegar à ilha britânica num barco insuflável, anunciou o ministro do Interior francês, Gérald Darmain.

“Muito emocionado com a tragédia da morte de vários migrantes num acidente com um barco no Canal da Mancha”, disse Darmain, no Twitter, acrescentando que estava a dirigir-se para o local.

O canal francês BFM TV noticiou que pelo menos cinco pessoas morreram afogadas, e a agência Reuters diz que a polícia ainda não confirmou o balanço, o que deverá ser feito nas próximas horas pelos médicos.

Segundo a guarda costeira, as operações de busca e salvamento ainda estão em curso.

Nicolas Margolle, um pescador ouvido pela Reuters, disse que avistou duas pequenas embarcações esta quarta-feira, uma com pessoas a bordo e a outra vazia. E contou que um outro pescador avisou as equipas de salvamento quando viu uma embarcação vazia e 15 corpos a flutuar nas imediações.

O mesmo pescador disse que há mais embarcações no Canal da Mancha esta quarta-feira porque as condições meteorológicas são favoráveis à travessia, embora a água esteja gelada.

Na manhã desta quarta-feira, os repórteres da Reuters viram um grupo de mais de 40 migrantes a partir em direcção à Grã-Bretanha numa pequena embarcação. Antes da partida, a polícia fez sinais de luzes na direcção do grupo, mas depois o carro-patrulha partiu noutra direcção.