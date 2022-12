Mais infelizes, mais nervosos. O que se passa com os adolescentes?

É o grande estudo da Organização Mundial de Saúde sobre a adolescência. Chama-se Health Behaviour in Shool-aged Children e Portugal participa na recolha de dados desde 1998. A cada quatro anos é possível saber que hábitos têm os jovens, como se relacionam com a escola, a família e os amigos, o que consomem, que sintomas físicos e psicológicos apresentam, como vêm a vida. Os resultados dos últimos inquéritos a 5809 alunos portugueses do 6.º, 8.º e 10.º anos, numa amostra representativa destes diferentes anos de escolaridade, são claros: os adolescentes sentem-se mais infelizes. “Em tantos anos de estudo, nunca assistimos a um agravamento tão generalizado dos indicadores como nos últimos quatro anos”, constata Tânia Gaspar, psicóloga e coordenadora em Portugal da análise da OMS. Os dados foram recolhidos em Abril. E comparam com os de 2018, muito antes de se falar em pandemia de covid-19.​