Cristiano Ronaldo treina nas instalações do Real Madrid

Jogador português está sem clube e treina no Real Madrid.

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, que está sem clube após desvincular-se do Manchester United, treinou, na quarta-feira, nas instalações da cidade desportiva do Real Madrid, noticiou a EFE.

A agência de notícias espanhola dá conta de que o avançado luso está a descansar uns dias em Madrid, após a eliminação da selecção do Mundial 2022, e que foi autorizado a treinar em Valdebebas, depois de o pedir, directamente, ao presidente Florentino Pérez.

Cristiano Ronaldo terá trabalhado junto com o seu filho mais velho, num campo anexo, pelo que terá passado despercebido ao grupo de trabalho orientado pelo italiano Carlo Ancelotti.

O madeirense é uma das referências da história do Real Madrid, que representou durante nove épocas, sendo o maior goleador da história do clube, com 450 tentos.

Em 22 de Novembro, e depois de uma entrevista polémica do luso, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, e Manchester United chegaram a acordo para rescisão de contrato.

Nas suas duas passagens por Manchester, apontou 145 golos em 346 jogos.