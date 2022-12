As lágrimas de Cristiano Ronaldo: a eliminação portuguesa vista lá fora

A imprensa internacional fez eco da proeza marroquina juntamente com a desilusão do fim do Mundial para o capitão português.

As primeiras reacções nos sites internacionais à vitória de Marrocos sobre Portugal não fugiram à dupla notícia: a proeza dos marroquinos, que se tornaram na primeira selecção africana a atingir as meias-finais de um Mundial e as imagens de Cristiano Ronaldo a abandonar o campo. Minutos depois, foram acrescentando os primeiros comentários dos intervenientes, principalmente, do capitão português, Pepe.

“Marrocos faz história para África e deixa Cristiano Ronaldo fora do Mundial” foi a primeira manchete da Marca. O jornal espanhol, que considerou o guarda-redes marroquino Yassine Bono como o melhor em campo, traz ainda uma crónica intitulada “Ronaldo não merecia este final”.

Também o Mundo Deportivo destaca os vencedores - “Marrocos faz história e termina com o sonho de Cristiano e Portugal”. Tal como todos os outros sites que acompanham o Mundial, o jornal espanhol traz ainda um vídeo com imagens de Cristiano Ronaldo em lágrimas a caminho do balneário.

Ainda na imprensa espanhola, o As elogia a selecção do Norte de África, “Marrocos, o orgulho de África!”, e salienta a comparação com o Atlético de Madrid feita pelo treinador marroquino: “Marrocos e a filosofia ‘cholista’.”

O italiano Gazzetta dello Sport não foge à regra: “Sensacional Marrocos: elimina também Portugal, primeira africana na meia-final!”. No que é imitado pelo compatriota Corriere dello Sport que destaca: “Marrocos está na história: Portugal derrotado, primeira semifinal para África!”. Este site italiano apresenta também imagens de Ronaldo a sair do campo a chorar e ainda um artigo em que se constata a realidade deste Mundial: “Cristiano Ronaldo, Messi e a final perdida para sempre – Com a eliminação de Portugal, desaparece a possibilidade do desafio que todos os românticos do futebol (e não só) sonhavam e imaginavam há muito tempo.”

No site brasileiro uol.com, ainda com muitas reacções à eliminação do Brasil, fala-se da invasão de adeptos de Marrocos: “Invasão e caos no Qatar: epopeia marroquina é a história mais linda da Copa...”

“Marrocos entra para a história” é o primeiro título no site do L’Équipe. Há ainda um duplo destaque para Cristiano Ronaldo: pelo recorde de internacionalizações, 196, igualando Bader Al-Mutawa, do Kuwait e pelas lágrimas do jogador ao sair do campo. Nas notas dadas aos jogadores pelos jornalistas franceses, ressalta o contraste entre as exibições dos dois guarda-redes: “Bono impecável, Diogo Costa culpado”.

Na página da BBC, lê-se “Marrocos torna-se na primeira nação africana a chegar a uma meia-final do Campeonato do Mundo e terminou com as esperanças de Portugal de Cristiano Ronaldo”. No tablóide inglês The Sun, as imagens de Ronaldo a chorar têm o maior destaque, com o título “Cry-stiano”

A tendência mantém-se no site da ESPN, que releva o feito marroquino: “Marrocos faz história enquanto continua o conto de fadas no Campeonato do Mundo com uma vitória chocante sobre Portugal para chegar às meia-finais.”

O artigo destaca o lateral-esquerdo Yahia Attiyat Allah como o melhor em campo e o guarda-redes português, Diogo Costa, como o pior, justificado pelo erro que deu origem ao único golo do encontro. O parágrafo dedicado à exibição da equipa portuguesa e onde é destacado a ineficácia atacante, termina com a conclusão: “Portugal tinha jogadores para chegar à primeira meia-final desde 2006, mas não o desempenho.”

Há ainda dois pequenos vídeos nos quais os comentadores elogiam o surpreendente desempenho de Marrocos, que continua sem sofrer golos e após o desgastante jogo dos “oitavos”, assinalam o fim de uma era na selecção portuguesa e explicam por que é que Portugal tem muito a agradecer a Ronaldo.