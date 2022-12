Há um desafio para esta quinta-feira: encontrar um asteróide “misterioso”

Os astrónomos amadores estão convocados para o novo desafio: encontrar o 2015 RN35, mais conhecido como “asteróide de Natal”. O desafio é apanhá-lo e fotografá-lo a partir desta quinta-feira, por volta das 8h12 (hora de Portugal continental), quando o asteróide passar a quase 700 mil quilómetros do nosso planeta. Sem qualquer perigo para a Terra.

Aquela é a distância percorrida pelos astronautas que pisaram a Lua – a viagem de ida e volta são também cerca de 700 mil quilómetros. Devido a esta distância, o desafio lançado pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) não é tão simples quanto parece.

Localizando-nos: quem está no hemisfério Sul vai ter uma melhor vista para esta aproximação do “asteróide de Natal”, mas até ao dia 19 de Dezembro todo o planeta terá uma oportunidade para o apanhar. Além disso, este asteróide não é gigante, pelo contrário, é até mais pequeno do que Plutão (em magnitude visual, ou seja, percepção). O equipamento também é importante aqui. A ESA refere que serão necessários telescópios com pelo menos 30 centímetros de abertura para captar este asteróide.

Para quem não tem os instrumentos necessários, há uma outra opção. Uma ferramenta online da ESA, o NEO Toolkit, permite visualizar as aproximações de um asteróide, ou de outros objectos astronómicos, e ainda perceber quando será mais visível a partir do local em que cada um de nós se encontra (neste caso sempre com um telescópio).

O desafio da ESA é ainda maior: captar imagens deste asteróide e partilhá-las com o mundo nas redes sociais (através da hashtag #ESAChristmasAsteroid). Desafiamos também os nossos leitores a enviarem-nos as suas fotos do asteróide, para o email ciencia@publico.pt.

Do tamanho das Pirâmides de Gizé

A agência espacial aponta que este asteróide terá entre 60 e 140 metros de diâmetro, ou seja, próximo do tamanho das Pirâmides de Gizé, no Egipto. “Não conhecemos muito sobre este asteróide”, afirma em comunicado a ESA, que o considera "misterioso". “Não sabemos de que é feito ou, em concreto, quão grande é ou mesmo se está a girar sobre o seu próprio eixo.”