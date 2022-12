Podcast Vitamina P: como escolher o calçado perfeito para correr?

Calçar mais vezes os ténis e começar (ou recomeçar) a correr são resoluções comuns para o ano novo. Pode-se começar um estilo de vida activo com qualquer par de sapatilhas? O personal trainer Paulo Ah Quin, do Holmes Place, dá-nos algumas respostas.

Neste Vitamina P, falamos dos tipos de passada na corrida, de calçado que ajuda a correr mais depressa (já ouviram falar de doping mecânico?) e descortinamos conceitos como o “drop” – essencialmente, a diferença entre o salto que existe na parte da frente do sapato e o salto que existe no calcanhar.

Paulo Quin também explica como o calçado que usamos para correr pode não ser o melhor no ginásio. “Os ténis de corrida claramente não são a melhor opção para um ginásio, a não ser que vamos correr para a passadeira”, explica o treinador do Holmes Place. “Quando nós fazemos o treino de força, o nosso pé quer a estabilidade”, continua, explicando que o ideal são sapatos rasos.

“Quer-se um sapato com pouco amortecimento, que dê liberdade aos dedos dos pés para que possamos quase agarrar o chão com os dedos dos pés”, nota. “Até há muitos atletas que treinam força que gostam de treinar descalços.”

A chave, porém, é privilegiar o conforto, em particular no começo. “Geralmente até aconselho começar com uns ténis que normalmente se usa na rua, ou seja, uns ténis que que já têm o formato do próprio pé da pessoa”, conclui o personal trainer. E sugere: “Sempre que mudamos de calçado, convém diminuir um bocadinho o volume de treino.”

A fechar o episódio do Vitamina P, na nossa rubrica habitual dedicada a estudos “sobre tudo”, explicamos porque é que fazer exercício com alguma intensidade pode dificultar o crescimento de tumores malignos. Cientistas suspeitam que a chave esteja na utilização da glicose (essencialmente, açúcar no sangue) após o treino.

