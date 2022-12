Sintra interdita serra e encerra monumentos

A Câmara Municipal de Sintra decidiu "no final da manhã desta terça-feira" interditar a "circulação e permanência no interior da serra", além do encerramento de monumentos geridos pela Parques de Sintra.

"Devido às condições climatéricas extremas", a autarquia condiciona visitas e passagens pela serra: "até às 23h59 desta terça-feira vigora a proibição de circulação e permanência em espaço florestal".

Vários monumentos, comunica a entidade gestora, foram encerrados: Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácio Nacional de Sintra, Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos e Parque e Palácio de Monserrate.

"Por precaução", foi também encerrado o Palácio Nacional de Queluz.

Segundo informa a Parques de Sintra, quem contava visitar os espaços e já tinha bilhetes poderá utilizá-los "em quaisquer outras datas" – "já os bilhetes para visitas ao Palácio Nacional da Pena nesta data poderão ser reembolsados" via site da Parques de Sintra.