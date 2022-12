Há “centenas de casos de falhas de iluminação” de norte a sul

A E-Redes, empresa responsável pela distribuição de electricidade na generalidade do território continental, tem “registo de centenas de casos de falhas de iluminação de norte a sul" do país, nesta manhã de terça-feira.

Apesar da gravidade da situação provocada pelas cheias em Lisboa e nos concelhos adjacentes, as falhas de serviço não se concentram apenas nesta região, disse fonte oficial da empresa, acrescentando que “num universo de mais de seis milhões [de pontos de consumo]”, o problema “é residual”.

As equipas da E-Redes estão no terreno, disse a mesma fonte, e está em curso o Plano Operacional de Actuação em Crise da Rede de Distribuição, à luz do qual se faz a “avaliação da situação”.

A informação que existe é que “não há incidentes de maior”, nem “nada fora de controlo, que inspire maior preocupação” neste momento, acrescentou.

A situação poderá, no entanto, evoluir devido ao mau tempo, já que se espera novo agravamento das condições meteorológicas a partir desta tarde.