IPMA avisa que a chuva vai piorar entre as 11h e as 18h: “Isto não acabou”

Presidente do IPMA avisa que se espera um agravamento da situação entre as 11h e as 18h. Chuva forte “vai continuar a atingir Lisboa” com os efeitos de uma massa de ar húmida a chegar a outra regiões.

O presidente do IPMA, Miguel Miranda, confirmou ao PÚBLICO que a chuva persistente e forte na região de Lisboa poderá agravar nas próximas horas, mais precisamente entre as 11h e as 18h, sublinhando que as más condições vão afectar outras partes do país no Centro de Portugal. "As pessoas devem proteger-se e, se puderem, cuidar dos familiares, dos vizinhos e das pessoas com mobilidade reduzida", pede.

Apesar de a situação parecer agora mais calma "aproxima-se uma massa de ar húmida muito extensa que deverá afectar uma grande parte de Lisboa e não só". Há ruas e estradas fechadas e o efeito cumulativo dos recentes dias com chuva intensa vai fazer transbordar rios e ribeiros, antecipa Miguel Miranda que pede à população que se proteja e tente "cuidar dos familiares, cuidar dos vizinhos e cuidar das pessoas com mobilidade reduzida".

Os dados do modelo europeu indicam que se espera muita instabilidade antecipando que a situação deverá aumentar de gravidade entre as 11h e as 18h. O presidente do IPMA fala na ocorrência do "mesmo regime que se verificou até agora, com chuva forte e persistente, mas, para já, não se antevê uma convecção severa com a ocorrência de trovoadas".

"Mas temos de ser prudentes, não sabemos exactamente para onde se dirige esta massa de ar, talvez para Lisboa e para a região a Norte de Lisboa. Algures entre o Norte e Sul do país". Miguel Miranda tinha já afirmado em directo à SIC que “em termos de quantidade de precipitação total, os valores são superiores” aos da semana passada em Lisboa. E deixou o alerta: “Isto ainda não acabou. Vamos ter algumas horas de paz relativa, mas dentro de algumas horas vamos ser novamente atingidos por um sistema meteorológico activo.”