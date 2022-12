José Neves: Paulo Raimundo reconheceu fragilidades do PCP de forma “inovadora”

Paulo Raimundo é secretário-geral do PCP há um mês. O PÚBLICO ouviu o historiador José Neves num balanço sobre o novo líder do partido, que passa pela guerra na Ucrânia e o regresso dos renovadores.

Historiador, professor universitário e ex-militante do PCP, José Neves defende que o maior desafio dos comunistas, nesta transição de liderança, é afirmarem-se como “um partido de protesto significativo” e diz não acreditar que seja possível os renovadores regressarem a “casa”, apesar do apelo de Paulo Raimundo, que cumpre, esta semana, um mês no cargo.