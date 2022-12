Três crianças morreram num lago gelado em Inglaterra

Três crianças morreram depois de cair em um lago coberto de gelo no centro da Inglaterra este fim-de-semana, disse a polícia nesta segunda-feira, enquanto o Reino Unido enfrenta uma onda de frio com fortes nevões a cobrirem partes do país durante a noite.

Os meninos, de 11, 10 e 8 anos, foram retirados do lago em Solihull em estado crítico na tarde de domingo, juntamente com uma criança de 6 anos, e levados ao hospital. O rapaz de 6 anos continua internado em estado crítico, disse a polícia.

"As mortes dos rapazes são uma tragédia indescritível", disse Richard Stanton, do serviço local de bombeiros e resgate, em declarações aos jornalistas. "O incidente de ontem é um forte lembrete para todos nós dos perigos das águas abertas, especialmente durante os meses de Inverno."

Os serviços de emergência foram chamados pouco depois das 14h30 de domingo e a imprensa local relatou que pessoas que se encontravam no local entraram na água para tentar ajudar as crianças.

Richard Harris, da polícia de West Midlands, disse que as buscas continuariam até que houvesse certeza de que não havia mais ninguém no lago, após relatos imprecisos de que outras crianças poderiam ter caído no lago coberto por uma fina camada de gelo.

Harris disse que um polícia foi tratado por hipotermia leve depois de ter tentado salvar as crianças, mas que já teve alta do hospital e encontra-se bem. “Um dos meus oficiais estava a tentar perfurar o gelo para resgatar as crianças”, disse Harris. "Os polícias entraram directamente na água sem se preocuparem com sua própria segurança, apenas com calças e sapatos normais", acrescentou.

A polícia de West Midlands não esclareceu se os meninos eram parentes.

Um porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak disse que eram "notícias devastadoras para a família e amigos" das crianças. "Este é um incidente trágico", disse ele. "Os pensamentos do primeiro-ministro estão com eles e, obviamente, agradece aos serviços de emergência que continuam a trabalhar e a prestar apoio."