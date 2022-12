A noite mais fria do ano vestiu Londres de branco

Queda de neve e temperaturas baixas gelaram o Reino Unido na madrugada desta segunda-feira, considerada a mais fria do ano. Em Londres, o mau tempo provocou perturbações em vários aeroportos, no trânsito e na circulação de comboios e do metropolitano.

Ainda assim, houve quem aproveitasse o dia na cidade pintada de branco para nadar no Hyde Park ou descer o Greenwich Park de trenó.