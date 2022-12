Quer viver mais tempo? Acelere o seu ritmo diário três minutos, recomenda estudo

Dê uma corrida até à paragem do autocarro. Suba as escadas rapidamente. Brinque à apanhada com os seus filhos. Salte com o seu cão. Aspire a sala com um pouco mais de ritmo. De acordo com um estudo da intensidade do movimento e da mortalidade, aumentar o vigor nas actividades diárias pode ter um impacto relevante na nossa longevidade. E o estudo conclui que apenas três minutos por dia de actividade diária vigorosa está ligado a um risco 40% menor de morte prematura nos adultos, mesmo quando estes não fazem qualquer outro tipo de exercício.