Manuel Poppe (1938-2022): cronista de lugares e paixões

Morreu no sábado, aos 84 anos, o escritor e diplomata de carreira Manuel Poppe, autor de uma obra muito valorizada no âmbito do ensaísmo e da crítica literária, e igualmente reconhecido como colunista de imprensa (só no Jornal de Notícias colaborou durante 35 anos), mas cuja obra ficcional e dramatúrgica espera ainda ser mais amplamente redescoberta.