Festival Emergente está de volta para incentivar os novos músicos portugueses

Duas noites de concertos no Musicbox e o B.Leza, no final do mês, incluem Bandua, A Sul, Ana de Llor ou THEMANUS.

Dois dias em duas salas de Lisboa para 12 bandas ou artistas das novas gerações de músicos portugueses: será assim a 4.ª edição do Festival Emergente, dias 28 e 29 de Dezembro entre o Musicbox e o B.Leza, anunciou a organização esta segunda-feira. Lá estarão Bandua, Unsafe Space Garden, SFISTIKATED, DJ James Flower, A Sul, Ana de Llor, Black Lavender, JAVISOL, Momma T, O Marta, Siwo e THEMANUS.

Como explica a organização em comunicado, o cartaz divide-se entre oito projectos seleccionados do Open Call do evento e quatro outros que foram convidados pelo Emergente — todos têm em comum ser vozes jovens da música portuguesa.

As festividades vão dividir-se assim: Momma T, Black Lavender, JAVISOL e O Marta apresentam-se no Musicbox no dia 28 a partir das 20h; essa primeira noite termina com Bandua, projecto de Bernardo D’Addario e Edgar Pereira Valente que traz as tradições da Beira Baixa para o downbeat electrónico. Dia 29, é a vez de as outras quatro bandas oriundas da selecção do festival subirem ao palco, desta feita o do B.Leza a partir das 21h30. THEMANUS, Ana de Llor, Siwo e A Sul vão preencher a segunda e última noite do Emergente, que termina com os convidados Unsafe Space Garden e SFISTIKATED, cabendo as batidas finais ao DJ set de James Flower (ou Tiago Narciso).

Além das actuações, o projecto do Emergente inclui a oportunidade de receber os prémios de Melhor Projecto Musical e Melhor Concerto, que possibilitarão respectivamente a gravação de um álbum ou EP no Estúdio Camaleão e um concerto/showcase na SBSR.fm. O melhor projecto é escolhido pelo júri do Emergente e o segundo é uma votação do público. A organização acrescenta que as bandas vencedoras destes prémios poderão vir a actuar no próximo ano no B.Leza.

“Sabemos que bons músicos se tornam ainda melhores músicos quando têm boas condições para fazer o que melhor sabem. Acreditamos que esse é o maior incentivo que podemos dar a esta nova geração para prosseguirem com os seus sonhos”, remata a organização.