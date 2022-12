Política europeia de resposta aos EUA ainda sem consenso

Em resposta às medidas que surgem dos Estados Unidos da América (EUA), Bruxelas quer ver a Europa apostar numa política industrial mais agressiva, com a criação de um fundo soberano europeu e a abertura de portas a auxílios de Estado para apoiar empresas e sectores europeus a competir com o resto do mundo. Entre os governos europeus, incluindo o português, há no entanto perspectivas muito diferentes sobre esta matéria.