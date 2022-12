As alterações climáticas têm as costas demasiado largas

O problema da chuva em Lisboa não tem nada que ver com as dificuldades na aplicação do Acordo de Paris.

As alterações climáticas são a nova bala de prata, que explica todos os males do mundo. Se não chove nada, é das alterações climáticas. Se chove muito, é das alterações climáticas. E quando alterna entre não chover nada e chover muito, é dos “fenómenos extremos” provocados pelas alterações climáticas. Ora, eu acho óptimo que se discuta o clima, que nos preocupemos com o clima, e que façamos o que for possível para melhorar o clima, mas não podemos permitir que tudo o que é falha, atraso ou má gestão de intempéries passe agora a esconder-se atrás do biombo das “alterações climáticas”.