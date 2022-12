Partido de Farage cresce nas sondagens e ameaça roubar votos e deputados aos conservadores

Reform UK (ex-Partido do Brexit) pisca o olho aos tories descontentes com o “consocialista” Sunak, com discurso contra impostos e imigrantes, e disputa estatuto de terceira força política.

Publicada no primeiro dia de Dezembro, uma sondagem da YouGov para o Times sobre as intenções de voto dos britânicos confirmava a tendência dos últimos meses: o Partido Trabalhista (47%), na oposição, aparecia destacado e com boas perspectivas para as eleições legislativas de 2024; e o Partido Conservador (22%), no poder há 12 anos e abalado por escândalos políticos, erros estratégicos e a difícil gestão de uma grave crise económica nacional, seguia o seu caminho de penúria, mesmo tendo trocado de primeiro-ministro há cerca de um mês.