Morreu o filho mais novo de Tina Turner. Ronnie tinha 62 anos

O filho mais novo de Tina Turner e de Ike Turner (1931-2007) morreu, nesta quinta-feira, informou a sua mulher no Instagram.

Ronnie Turner tinha 62 anos e a causa da sua morte está ainda por clarificar, sabendo-se apenas que, por causa de dificuldades em respirar, os paramédicos foram chamados a sua casa. A reanimação não foi possível e Ronnie foi declarado morto no local.

No Instagram, Afida revela que a causa foi um cancro, adiantando que Ronnie estava doente há três semanas. "Fiz o melhor até ao fim, [mas] desta vez não fui capaz de te salvar", escreveu a cantora. "Isto é uma tragédia. (...) Com o teu irmão Craig e o teu pai Ike Turner e Alline, descansa no paraíso."

Craig, o irmão mais velho de Ronnie, suicidou-se em 2018; Ike Turner morreu, em 2007, na sequência de uma overdose de cocaína; e Alline Bullock​, tia de Ronnie e irmã de Tina Turner, que pereceu em 2010, aos 73 anos.

A viver na Suíça desde 1995 (e com nacionalidade deste país, desde que, em 2013, renunciou à norte-americana), Tina Turner deixou no Instagram uma mensagem a pensar no filho que agora perdeu: "Ronnie, deixaste o mundo muito cedo. Na tristeza, fecho os meus olhos e penso em ti, meu filho amado."