Plataformas de criptomoedas arriscam coimas em 2026 se não enviarem dados ao fisco

Regras propostas pela Comissão Europeia trazem novas obrigações fiscais para prestadores de serviços com criptoactivos.

As plataformas de negociação de activos digitais e outros prestadores de serviços de criptoactivos vão ter de comunicar às autoridades fiscais da União Europeia (UE) as operações realizadas pelos clientes residentes no mercado comum e, caso não o façam ou o cumpram de forma incompleta, arriscam-se a enfrentar sanções a partir de 2026.