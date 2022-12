Um passeio público pelas belas artes da Escola do Porto

Que relação tem a estátua equestre de D. Pedro V com o fresco que Júlio Pomar criou para o Cinema Batalha, ali mesmo ao lado (e que a reabilitação desta sala histórica, reaberta nesta sexta-feira, permitiu resgatar da censura salazarista)?; o que é que liga o Monumento à Guerra Peninsular, na rotunda da Boavista, à icónica Ribeira Negra com que Júlio Resende registou a face mais popular da zona ribeirinha do rio Douro?; e a localização da estátua de Almeida Garrett, frente aos paços do concelho, à marca Porto., que Eduardo Aires desenhou para a identificação gráfica da cidade?; ou a tapeçaria que João Aquino Antunes criou para a capela do Colégio das Escravas aos desenhos que o pintor recém-desaparecido Francisco Laranjo realizou para os puxadores das portas da Igreja de S. Martinho de Cedofeita?...