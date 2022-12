Inundações em Lisboa: 14 pessoas foram resgatadas durante a noite

A chuva forte desta quarta-feira à noite provocou inundações em várias zonas de Lisboa e subsequentemente 14 pessoas tiveram de ser "resgatadas" das casas, adiantou o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, em conferência de imprensa esta manhã.

O autarca adiantou que só em Lisboa se registaram mais de 300 ocorrências.

Carlos Moedas lamentou a morte de uma mulher no concelho vizinho de Algés, em Oeiras, e ressalvou que "felizmente", em Lisboa, não houve vítimas mortais a registar. Também não houve feridos graves. Pelo contrário, os "danos materiais foram muitos".

Verificaram-se “87 milímetros de água”, uma situação que Carlos Moedas diz que “não se via desde 2014”. "As mudanças climáticas existem, as mudanças climáticas estão para ficar", sublinhou Moedas, ao mesmo tempo que lembrou que no espaço de três meses foram registados "três fenómenos desta dimensão".

Os trabalhos de drenagem ainda decorrem esta manhã no Túnel do Campo Grande, adiantou o autarca. Já o Túnel do Campo Pequeno deverá reabrir "nas próximas horas". “Foi uma noite muito difícil”, disse ainda Carlos Moedas.

Neste momento, a cidade está a "voltar à normalidade" e espera-se "um dia menos complicado".