Um livro novo para sublinhar a “unidade rítmica e musical” na poesia de José Afonso

Já está nas lojas e é esta quinta-feira lançado em Lisboa o livro José Afonso, Obra Poética, com chancela da Relógio D’Água e organização, prefácio e notas do sociólogo Jorge Abegão. É uma actualização e recontextualização de três edições anteriores, intituladas José Afonso, Textos e Canções, as duas primeiras da Assírio & Alvim (1983 e 1988) e a terceira já da Relógio D’Água (2000) e a sessão de lançamento está marcada para o Centro Cultural Brotéria, em Lisboa (Rua São Pedro de Alcântara, 3), às 17h. Promovida pela Família de José Afonso, que tem vindo a assegurar a reedição da obra gravada, a sessão inclui uma conversa com Francisco Vale, Rui Vieira Nery e Sérgio Godinho, moderada por Jorge Abegão e uma leitura de poemas por Luís Lima Barreto e Maria do Céu Guerra. Participa também a violoncelista Catarina Anacleto.