Pepe e Ronaldo no pódio dos mais velhos goleadores em Mundiais

Central português é mesmo o recordista se analisarmos apenas a fase a eliminar do torneio. No topo da hierarquia está o incontornável Roger Milla.

Este Campeonato do Mundo do Qatar está a ser particularmente madrasto para o sueco Gunnar Gren (morreu em 1991) e para o mexicano Cuauhtémoc Blanco. E a culpa é da selecção portuguesa. Quando o torneio arrancou, os antigos avançados nórdico e americano integravam o pódio dos mais velhos futebolistas a marcarem em Mundiais, mas a segunda e a terceira posições da lista já mudaram de mãos: pertencem agora a Pepe e a Cristiano Ronaldo, respectivamente.

O golo que Pepe marcou à Suíça, com um cabeceamento imparável na sequência de um canto, fez do central português, aos 39 anos e 283 dias, o segundo jogador com mais idade a facturar num Mundial. Isto se considerarmos toda a extensão da competição, porque se filtrarmos somente os jogos da fase a eliminar, então o defesa do FC Porto está no topo da hierarquia.

Foto

Atrás de Pepe, no terceiro lugar da lista, surge Cristiano Ronaldo, graças à grande penalidade convertida diante do Gana, logo no jogo de estreia da selecção portuguesa. Esse remate certeiro permitiu ao capitão português, aos 37 anos e 295 dias, ultrapassar Gunnar Gren, sueco que, em 1958, no país natal, marcara à Alemanha aos 37 anos e 236 dias.

Acima da dupla de portugueses, só um "mito" dos Mundiais. Roger Milla, avançado camaronês que, com 42 anos e 39 dias, continua a liderar a hierarquia de forma confortável. Esse golo que o catapultou para uma posição de destaque aconteceu no Mundial dos EUA, em 1994, diante da Rússia, na fase de grupos. Os Camarões foram goleados (6-1), mas Milla, com um golos aos 46', reservou um lugar de relevo na história do futebol.