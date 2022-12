Paulo Pimenta: “É inaceitável a inércia dos órgãos disciplinares da Ordem dos Advogados”

Com 55 anos, 30 dos quais na advocacia, Paulo Pimenta passou à segunda volta nas eleições para bastonário, que disputará com Fernanda Pinheiro a 13, 14 e 15 de Dezembro. Trabalhou sempre em prática individual até há ano e meio, altura em que fundou uma pequena sociedade com dois colegas. Também dá aulas de Direito na Universidade Portucalense e se vencer propõe-se exercer apenas um mandato em regime de exclusividade, beneficiando assim do salário inerente ao cargo, alegando que é a única forma de manter a independência de funções.