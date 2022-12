Uma cimeira rock ’n roll para a UE e os Balcãs acertarem o passo contra a Rússia

À porta do centro de congressos de Tirana, no papel de anfitrião da cimeira entre a União Europeia e os Balcãs Ocidentais, o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, não se cansava de repetir por que razão se tratava de um “dia histórico” e “fantástico” e que “nem mesmo aqueles que têm uma imaginação muito fértil acreditavam que seria possível”: pela primeira vez, os chefes de Estado e de governo aceitaram sair da fronteira da UE para uma reunião do Conselho Europeu.