Simulações de IRS: retenção baixa mas alguns contribuintes só sentem descida em Julho

Há trabalhadores com um alívio já em Janeiro. Outros têm uma redução residual ou não a sentirão imediatamente, mas apenas em Julho, com a reformulação do modelo das retenções na fonte.

As novas tabelas de retenção na fonte do IRS que o Governo deu a conhecer esta semana vão aliviar de uma forma geral a percentagem do imposto que os contribuintes descontam todos os meses no salário para entregarem de forma faseada o IRS ao Estado (o valor entregue todos os meses é depois tido em conta no momento do cálculo final do IRS anual).