Podcast P24: Bruxelas quis ouvir os cidadãos. Até onde consegue dar respostas?

Sete meses depois de entregues as mais de 300 recomendações da Conferência sobre o Futuro da Europa, as instituições prestaram contas do que foi feito até agora, num evento em Bruxelas.

Será oportuno convocar uma convenção para a revisão dos tratados? Porque é que parece tão difícil às três principais instituições europeias - Parlamento, Comissão e Conselho da UE - trabalharem em conjunto para responder de forma específica às propostas dos cidadãos?

Neste P24, ouvimos o deputado Luís Capoulas Santos, a antiga eurodeputada Regina Bastos e o estudante Vasco Fernandes, que fizeram parte da plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa, uma auscultação inédita a cidadãos e representantes de diversas instituições sobre as políticas da União Europeia.

A jornalista viajou a convite do Parlamento Europeu