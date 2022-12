O poder de nos reinventarmos em cinco passos

Hello I'm Nik/Unsplash

Em determinados momentos da vida, pensamos com frequência se não seria melhor seguir outro caminho, abandonar o que fazemos há anos e tentar algo completamente diferente. A verdade é que cada vez mais a capacidade de nos reinventarmos parece uma competência de sobrevivência — ou porque a nossa vida mudou e as necessidades de hoje são completamente diferentes; ou porque o mundo nos força a mudar e a criar novos rumos, como aconteceu com a pandemia por covid-19, em que toda a nossa vivência foi reinventada.

Reinventarmo-nos traz inúmeros benefícios. Desde logo, incentiva a nossa capacidade infinita de aprender, independentemente da nossa idade. Torna-nos mais resilientes, flexíveis e rápidos na reacção ao mundo, sempre em mudança permanente. Apesar de a mudança poder soar aliciante, pode também assustar, porque é, em si, desafiante, trabalhosa e requer um investimento emocional enorme. Mas reinventarmo-nos pode ser verdadeiramente empoderador, por ser um processo de autodescoberta sem roadmap para seguir.

Como se trata de um caminho e não um fim em si, neste crescimento individual existem pequenos passos a dar antes de se conseguir ver resultados efectivos. Contudo, existem etapas que nos podem facilitar o processo de reinvenção e ajudar a criar a mudança que desejamos para a nossa vida, ao mesmo tempo que desbloqueamos todo o nosso potencial.

Olhe para dentro

Um dos primeiros passos que devemos dar é o do autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes? O que me assusta? Onde quero estar no futuro? Este trabalho de auto-reflexão ajudará a identificar os pontos de mudança e a criar objectivos para o fazer.

Mude a rotina

A rotina é algo aborrecida e facilmente podemos ficar presos a ela. Para se reinventar comece por mudar a sua rotina da manhã: acorde mais cedo, vá ao ginásio, tome o pequeno-almoço com calma, faça algo diferente do habitual e tente manter-se fiel a essas pequenas mudanças. Junte a isto novos hábitos que incluam alimentar-se de forma saudável e terá o corpo e a mente preparados para a mudança.

Rodear-se das pessoas certas

As pessoas certas são as que nos apoiam, desafiam ou até inspiram. São elas que nos vão guiar e ajudar a ajustar etapas. As pessoas certas tornam a mudança mais simples, positiva e entusiasmante.

Saia da zona de conforto

Quando ficamos demasiado confortáveis na vida não crescemos, não mudamos, não nos reinventamos... Ficamos presos. Tente, diariamente, sair um pouco da sua zona de conforto. Pode ser algo tão simples como ir ao cinema sozinho ou usar aquela T-shirt da sua banda favorita no trabalho, mesmo que isto lhe traga um pouco de desconforto. Desafie-se!

Celebre cada pequeno sucesso

Tenha uma postura mais positiva e celebre todas as pequenas vitórias neste longo caminho. Cada uma é digna de ser comemorada. São pequenos passos que o podem levar a grandes mudanças na sua vida, pessoal e profissional. Com paciência e persistência, as mudanças serão visíveis e estará num novo patamar a brindar com o seu novo eu.