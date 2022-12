Palcos da semana

Ascensão e queda em loop

Entre um “drinque” na pista de dança e o fim do mundo em sacos de plástico, Gregorio Duvivier sobe e desce uma rampa em loop. Sísifo, o mito grego, não só dá nome à peça como é adaptado aos tempos modernos como se de um gif se tratasse.

O subtítulo é Ensaio sobre a repetição em 60 passos – o número de cenas em que vemos o actor (que também é comediante, escritor, mentor da Porta dos Fundos...) a cair, levantar-se, dar de cara no chão ou ficar pendurado em reflexões, enquanto evoca um sem-número de personagens nos seus esforços inglórios e risíveis.

Objectivo: mostrar como “estamos todos presos dentro de algum mecanismo cíclico”, nota Duvivier, ou “falar dos absurdos intoleráveis do nosso tempo”, assinala Vinicius Calderoni, o outro autor do texto, que também dirige a peça.

LISBOA Centro Cultural de Belém

Dia 7 de Dezembro, às 21h

Bilhetes de 20€ a 32€ PORTO Teatro Sá da Bandeira

Dia 8 de Dezembro, às 21h30

Bilhetes de 20€ a 32€ COIMBRA Convento de São Francisco

Dia 9 de Dezembro, às 21h30

Bilhetes de 25€ a 30€ ÁGUEDA Centro de Artes

Dia 10 de Dezembro, às 21h30

Bilhetes de 24€ a 28€

FESTin de língua portuguesa

O FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa chega à 13.ª edição de olhos postos em questões como “a migração, a violência contra a mulher e a ascensão das milícias”. Mas também há espaço para comemorações: do bicentenário da Independência do Brasil e do centenário de José Saramago. Este manifesta-se logo na sessão de abertura, a par do foco no filme de Sonia Guggisberg Através dos Seus Olhos.

No total, o festival projecta perto de 40 filmes oriundos de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Angola. O cartaz inclui ainda a FESTinha para os pequenos cinéfilos e uma extensão ao Porto com o Ciclo Amazónia.

LISBOA Cinema São Jorge, Museu das Comunicações, Auditório Camões e Espaço Talante

De 9 a 14 de Dezembro

Bilhetes a 4,50€/sessão no São Jorge (restantes locais com entrada livre)

Programa detalhado aqui

Bandas sonoras à mão de todos

Há novidades nas partituras do concerto natalício da Lisbon Film Orchestra. A primeira é a comemoração de 15 anos exclusivamente dedicados à recriação de memórias musicais de filmes e séries.

A segunda está nas pautas propriamente ditas: às bandas sonoras das sagas Parque Jurássico, Guerra das Estrelas, Piratas das Caraíbas e outras bem conhecidas, junta citações à série Stranger Things e a filmes como Encanto ou CODA – este com a participação do coro de pessoas surdas Mãos Que Cantam.

A terceira recai na componente visual do concerto e na promessa de “uma experiência mais imersiva”. No total, estarão 56 músicos em palco, mais três cantores convidados (David Ripado, Patrícia Duarte e Vânia Blubird) e o maestro Nuno Sá a reger o ritual.

PORTO Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota

Dia 4 de Dezembro, às 19h

Bilhetes de 12€ a 38€ LISBOA Campo Pequeno

Dia 11 de Dezembro, às 19h

Bilhetes de 16€ a 38€

Urso Pardo, entrega especial

Se um desconhecido lhe oferecer piza de madrugada, isso é... Parecido com o que acontece nesta história. O homem não a pediu. Mas a entrega acontece, noite após noite. Os dias transformam-se em meses e anos. Instala-se a ansiedade, o medo, a paranóia. Resta saber Como Sobreviver a Um Acontecimento.

É esse o título da peça que se anuncia como “uma reflexão metafórica sobre a nossa posição no mundo de hoje, onde somos constantemente bombardeados por informações e acontecimentos que nos levam a abraçar a banalidade do quotidiano como aceitável”.

É uma dupla estreia: da peça e da companhia. Trata-se do primeiro espectáculo da recém-nascida Urso Pardo, fundada por David Esteves, Miguel Graça e Pedro Caeiro. Madalena Almeida junta-se ao trio na interpretação. Graça encena e assina o texto.

LISBOA Teatro da Politécnica

De 8 a 17 de Dezembro

Terça a quinta, às 19h; sexta, às 21h; sábado, às 16h e 19h

Bilhetes a 10€

Um novo e autêntico festival de Inverno

Dois dias com mais de 30 artistas distribuídos por quatro palcos. É com estes números e com a previsão de receber pelo menos 15 mil festivaleiros diários que o Authentica chega à agenda bracarense.

Nesta “primeira edição do maior festival de Inverno” entram nomes como Kodaline, Rag'n'Bone Man, James Bay, Luísa Sonza – que antes, a 7 de Dezembro, actua no Campo Pequeno, em Lisboa –, Nothing But Thieves, Becky Hill, De La Soul, Prof Jam, Dino D’Santigo, Chico da Tina, Killimanjaro ou Celeste/Mariposa, bem como street art desenhada ao vivo por Steven Marques, Ricardo “Sunny” Cruz e Bruno Guedes.