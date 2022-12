Os “homens fortes” continuam a mostrar a sua fraqueza

A China mostrou que nem a proteger as pessoas de uma pandemia uma ditadura é melhor do que uma democracia.

Joe Biden, que acaba de anunciar para Março de 2023 mais uma das suas “cimeiras da democracia”, tem passado o mandato a dizer que o grande desafio do nosso tempo é a luta entre as democracias e as autocracias. Não se pode dizer que realidade não insiste em dar-lhe pretextos. Quer em casa, com a degenerada oposição Republicana entregue a várias facções de extremistas, quer por esse mundo fora, com a ameaça da Rússia (e seus apoiantes) ao “liberalismo” e ao “Ocidente” — palavras gordas, cheias de sentidos, detestadas por tanta gente que costuma beneficiar do que elas representam.