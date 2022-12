Nazaré: Cabo das tormentas ou da boa esperança?

Eram lugares sem grandes atractivos. Em boa hora alguém acreditou. Foi assim com Óbidos, Comporta, São João da Madeira, Paredes de Coura e Nazaré, onde bastou uma onda para entrar no circuito do surf.

Um grupo de adolescentes franceses chega ao armazém da Praia do Norte para se preparar para entrar na água. O mar está calmo, apesar das previsões já confirmarem que dali a dois dias as ondas gigantes voltam a dar espectáculo na Nazaré, como é tradição no final de Outubro. A chegada de Garrett McNamara, acompanhado da mulher, Nicole Macias, e de um operador de câmara, por conta da série para a HBO, causa burburinho entre os jovens e o surfista troca algumas palavras com eles, antes de se sentar com Dino Casimiro, Paulo Caldeira, Pedro Pisco e Paulo Salvador. Há 11 anos tornaram-se inseparáveis, movidos pelo sonho de conseguirem ultrapassar os limites do mar bravio da Nazaré. Há 11 anos que os cinco não se voltavam a reunir.