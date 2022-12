Um safari no Senegal; macacos, girafas e leões passeiam pela savana

A poucos quilómetros do Aeroporto Internacional de Dacar situa-se a Reserva de Bandia, uma reserva natural com cerca de 3500 hectares. O safari é feito de jipe por estradas em terra batida e a vegetação imensa — o objectivo é reintegrar os animais e replicar uma savana, com árvores mais baixas e um ambiente não tão escuro como o de uma floresta.