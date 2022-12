Em três anos, quase 76 mil pessoas saíram de Lisboa e do Porto

No espaço de três anos, cerca de 76 mil pessoas deixaram as cidades de Lisboa e do Porto, um fenómeno explicado, principalmente, pela subida acentuada dos preços da habitação, seja na venda ou no arrendamento. Apesar desta fuga, as duas cidades não perderam população nesta dimensão, devido à entrada de um novo perfil de residentes, grande parte estrangeiros de rendimentos mais elevados.

Os números foram avançados, esta sexta-feira, pelo Expresso, que cita dados dos Censos 2021 cedidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com o semanário, 55.853 pessoas deixaram Lisboa por outro município nos últimos três anos. Destas, mais de metade tinha menos de 40 anos e 78% mudou-se para um município na periferia da capital. Este número equivale a mais de 10% da população que era registada em Lisboa nos últimos censos, de 2011, mas não foi essa a dimensão da perda populacional na cidade, que passou de 547 mil habitantes em 2011 para 545 mil em 2021.

O mesmo se verifica no Porto. Nos últimos três anos, 20.031 pessoas deixaram esta cidade e mudaram-se para os concelhos periféricos, o que corresponde a cerca de 9% da população do Porto que se registava em 2011. Mais uma vez, contudo, a perda populacional não acontece nesta dimensão: o Porto tinha cerca de 237 mil residentes em 2011 e passou a ter 231 mil em 2021.

A justificar a saída destas pessoas das maiores cidades do país está, segundo os especialistas ouvidos pelo Expresso, o crescimento acentuado dos preços da habitação. “As pessoas não estão a sair por opção própria. São forçadas a isso porque o preço das casas se tornou insustentável”, aponta ao mesmo jornal o arquitecto e urbanista Tiago Mota Saraiva, que lembra que Lisboa entrou num mercado imobiliário globalizado “com preços incompatíveis com os rendimentos médios praticados em Portugal”.

Ao mesmo tempo, é a entrada de novos residentes nas cidades, com um novo perfil, que explica que a população não tenha caído significativamente em relação aos últimos censos. Segundo os dados do INE, entre os novos moradores da cidade de Lisboa, cerca de 25% são estrangeiros, enquanto no Porto esta proporção é de 22%.