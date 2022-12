Três receitas para reinventar a mesa de Natal lá de casa

Filipa Gomes não é chef de cozinha e talvez seja esse o segredo do seu sucesso, oito anos depois de se ter estreado no Prato do Dia, em 2013, no canal de televisão 24 Kitchen. “O facto de eu não ter formação em cozinha aproxima muito o telespectador”, acredita a cozinheira. Tornou-se conhecida dos portugueses pelo seu tom coloquial e a forma como descomplica a cozinha. Em Álbum de Receitas, o seu mais recente livro, editado pela Casa das Letras, não faltam receitas que reinventam os clássicos e as sobras do dia anterior. É o caso das Migas de Bacalhau com Couve e Broa, perfeitas para aproveitar o que sobrar do Bacalhau com Todos, um clássico português da mesa de Natal.