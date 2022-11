Remodelação protege Costa Silva no ministério mas não no Conselho de Ministros

Mexidas no Governo sentam à mesa do Conselho de Ministros dois governantes que contribuíram para o isolamento político de Costa Silva na polémica da taxa de IRC.

A saída de dois secretários de Estado do Ministério da Economia e do Mar foi directamente relacionada com as divergências destes em relação a António Costa Silva em relação à descida da taxa de IRC. Mas a remodelação governamental parece ter também um outro lado. É que, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro promoveu António Mendonça Mendes e acedeu a um pedido de Fernando Medina, quando ambos também fizeram declarações durante a polémica em torno da descida da taxa de IRC, que deixaram Costa Silva mais isolado no Governo.