IRC: Economia e Finanças com mensagens diferentes para as empresas

Da Economia, ouve-se a defesa de “um corte transversal do IRC”, das Finanças, avisos de que “um choque fiscal não é a panaceia para resolver todos os problemas”. No meio dos discursos aparentemente contraditórios que surgem dentro do Governo, aumenta a esperança do patronato na possibilidade de um corte de IRC em 2023, mas a verdade é que a dúvida persiste em relação ao que é que as empresas devem esperar ao nível dos impostos do próximo Orçamento do Estado (OE).