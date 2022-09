Ministro da Economia abre porta a corte “transversal” no IRC

António Costa Silva visita feira de calçado de Milão com uma promessa no bolso. Baixar o imposto “vai ser um sinal extremamente importante para toda a indústria”, afirma.

O ministro da Economia, António Costa Silva, pôs em marcha todas as expectativas empresariais face a um corte no IRC pago pelas empresas. Seria uma alteração incluída no próximo Orçamento do Estado para 2023, cujos efeitos se fariam sentir de 2024 em diante. Qual será o corte? Não se sabe. Mas, a partir de hoje, toda a gente espera por um alívio na taxa.