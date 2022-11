“Não podemos deixar que Putin nos roube o Natal”: Kiev quer espírito natalício nas ruas

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse esta terça-feira que a capital ucraniana planeia ornamentar as ruas com árvores de Natal e Ano Novo – sem luzes – para salientar o espírito natalício em tempos especialmente difíceis para a Ucrânia.

“Ninguém vai cancelar o Ano Novo ou o Natal, e a atmosfera de Ano Novo deve existir”, disse Klitschko em entrevista à agência RBC-Ukraine. “Não podemos deixar que Putin nos roube o Natal.”

O autarca ucraniano anunciou a instalação de árvores de Natal pela cidade, referindo que a iniciativa é para todos, mas tem especialmente as crianças no pensamento, para as lembrar do espírito festivo que esta época do ano traz.

“Não queremos tirar o São Nicolau às crianças”, referiu o antigo pugilista.

Na Ucrânia, um país maioritariamente ortodoxo, o Natal é celebrado no dia 7 de Janeiro do calendário gregoriano – que coincide com o dia 25 de Dezembro do calendário juliano (criado por Júlio César).

A guerra vai impedir, no entanto, a realização de concertos ou outros eventos de massa – uma tradição para a entrada no Ano Novo. E as árvores, desta vez, não estarão iluminadas, de acordo com a companhia energética Yasno, devido aos problemas energéticos que a Ucrânia enfrenta pelos constantes ataques russos.

“Vai existir árvore de Natal/ Ano Novo e vai ser mais contida devido à energia, mas ainda assim festiva para todos nós”, referiu Sergei Kovalenko, director executivo da empresa.

Os planos para árvores festivas que decorarão as ruas da cidade incluem a Praça Sofia, onde habitualmente se realiza o mercado de Natal de Kiev, junto de uma grande árvore de Ano Novo.

O anúncio de Vitali Klitschko surge numa altura em que milhões de habitantes continuam sem energia na capital ucraniana – na publicação da Yasno que confirma as árvores sem iluminação nas ruas é possível, aliás, encontrar vários comentários a denunciar apagões em várias ruas e bairros da cidade.

A Ucrânia está a ter dificuldades na reparação das infra-estruturas energéticas danificadas pelas sucessivas ofensivas russas, seis dias depois da última grande vaga de mísseis contra a rede ucraniana.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro, Denys Shmygal, disse que o país ainda tem um défice energético de 30%, numa altura em que várias regiões do país registam temperaturas negativas.