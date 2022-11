Sabe o que comer antes e depois de uma corrida?

O fim do ano aproxima-se e com ele algumas corridas bem conhecidas, como a São Silvestre. É também altura de começar a preparar-se para as maratonas do próximo ano.

Neste Vitamina P, exploramos o que se deve comer antes, durante e depois de uma corrida com a ajuda da nutricionista Filipa Vicente, uma fã de corridas longas que conta também com várias ultramaratonas no currículo.

Falamos sobre a preferência de muitos atletas por bananas, a ajuda que o leite (vegetal ou animal) pode dar depois das provas e a importância de incluir também no planeamento dos treinos aquilo que se vai comer antes de uma prova, já que o que ingerimos antes de uma corrida é um dos elementos chave para garantir o sucesso.

“O corredor deve escolher os alimentos que prefere. Massa, panquecas, papas... todas estas opções são viáveis, ​o que importa é que tenha uma refeição rica em hidratos de carbono”, explica Filipa Vicente. A banana é um dos hidratos de carbono preferidos de alguns atletas. “É uma fruta extremamente portátil”, nota a nutricionista. “É rica em hidratos como outras frutas, mas parece mais uma fatia de pão porque tem mais glucose. É isso que vai manter os nossos níveis de açúcar no sangue estáveis.”

Filipa Vicente sugere experimentar comer a banana no pão, como uma sandes. “Um atleta consegue facilmente comer uma ou duas bananas rapidamente para restaurar os seus níveis de glicemia”, argumenta.

No final de uma prova, beber leite ajuda na hidratação. “Quer o leite de origem animal quer o leite de origem vegetal têm mais de 90% de água. E é muito mais fácil hidratar depois do esforço com uma bebida com uma matriz como a do leite do que apenas água, que não tem uma composição tão rica. Portanto nós absorvemos melhor essa água”, explica Filipa Vicente.

A fechar este episódio do Vitamina P com os habituais estudos da semana, falamos sobre as células que nos levam a comer mais gordura e açúcar, mesmo quando não temos fome.

