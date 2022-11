Mais para ler, no PÚBLICO do próximo fim-de-semana

As edições do dia de 2, 3 e 4 de Dezembro têm mais para ler pelo mesmo preço.

O primeiro fim-de-semana de Dezembro traz mais motivos para ler o PÚBLICO. Nas edições do dia de 2, 3 e 4 de Dezembro há mais cultura, mais histórias de Lisboa e mais vida, com os suplementos especiais Agustina (sexta-feira), Artéria (sábado) e Ímpar (domingo), distribuídos gratuitamente.

Para assinalar o ano do centenário de Agustina Bessa-Luís, a edição de 2 de Dezembro integra uma revista de 104 páginas que lança uma releitura da escritora por académicos, jornalistas, outros escritores e pessoas do seu círculo próximo. Mário Cláudio, Miguel Esteves Cardoso, Mónica Baldaque, Gonçalo M. Tavares, Inês Pedrosa e Lídia Jorge são alguns dos nomes convocados para esta celebração da leitura.

No sábado, 3 de Dezembro, sai o terceiro número do jornal Artéria, que compila alguns dos trabalhos publicados no projecto de informação comunitária sobre a vida em Lisboa (arteria.publico.pt), lançado pelo PÚBLICO com o apoio da Santa Casa da Misericórdia. Pela mão dos voluntários que compõem a redacção do Artéria chegam-nos reportagens sobre a iniciativa Café Memória, destinada a ajudar pessoas com problemas memória ou demência, sobre as aulas de alfabetização de adultos e sobre as alternativas de consumo ético e ambientalmente responsável em Lisboa.

No dia 4, chega a edição de Inverno da Ímpar, a marca de “modos de vida” do PÚBLICO. Uma revista de 84 páginas que tem como fio condutor a reinvenção, nas diversas formas que esta pode assumir. Nela cabem as histórias de profissionais de sucesso que decidiram mudar radicalmente de área, de territórios que se renovaram, da segunda vida de uma marca, de receitas de Natal revisitadas, de um casal que deixou uma vida rotineira para se dedicar à paixão pelas viagens e pela fotografia.

Bom fim-de-semana, boas leituras.