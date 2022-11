Revista Ímpar: edição de Inverno, com o PÚBLICO de 4 de Dezembro

Reinvenção é palavra de ordem na próxima edição da Ímpar, uma revista de 84 páginas distribuída gratuitamente com a edição de 4 de Dezembro do PÚBLICO.

A expressão “novo normal” foi proferida tantas vezes no último par de anos que se tornou, ela própria, uma espécie de novo normal. A imprevisibilidade tornou-se previsível, o inesperado tornou-se expectável, e por aí adiante até se nos esgotarem os paradoxos.

De novo normal em novo normal, vamo-nos gradualmente apercebendo de que, nestes tempos instáveis, é cada vez mais difícil ficar parado no mesmo sítio. Lembra um ditado popular que cada um diz à sua maneira, consoante o sentido que lhe convém: “Pedra que muito rola não cria bolor.” É esse o poder da reinvenção: quem se mantém em movimento segura-se melhor quando o chão treme.

A edição de Inverno da revista Ímpar é dedicada à reinvenção, nas diversas formas que esta pode assumir. Nela, contamos as histórias de profissionais com sucesso que decidiram mudar radicalmente de área. Servem de exemplo o advogado que se tornou padeiro, a modelo que trocou as passarelas pelas pistas, a actriz que abraçou uma carreira política.

Falamos ainda de territórios que se renovaram: a vila medieval que se transformou numa grande livraria, o velho centro industrial que encontrou outro sentido para a palavra “arqueologia”, a adormecida vila piscatória que reinventou a sua onda. Mas também da segunda vida de uma marca, de receitas de Natal revisitadas, de reorientação pessoal, de um casal que deixou a vida rotineira para dedicar-se à paixão por viagens e fotografia. Não paremos de rolar.

A revista Ímpar é distribuída gratuitamente com a edição impressa do PÚBLICO de 4 de Dezembro.